Creyó quedar libre pero lo esperaban afuera del Reclusorio: ejecutan nueva orden contra “El CariGuante”

Ciudad de México, 26 de febrero del 2026.- Sergio “N”, alias “El CariGuante”, salió del Reclusorio Norte la noche del miércoles convencido de haber librado la acusación por robo; sin embargo, metros adelante fue reaprehendido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de extorsión.

El momento quedó captado en video y se difundió rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa al hombre caminando hacia la salida del penal, pero segundos después es interceptado por los elementos de la PDI, quienes lo rodean y le informan sobre el nuevo mandato judicial. Las personas que lo esperaban en el exterior resultaron ser policías listos para ejecutar la orden.

Días antes, “El CariGuante” había sido detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) tras presuntamente amenazar con un cuchillo a una mujer en la alcaldía Gustavo A. Madero, en un intento de asalto. Aunque fue presentado ante el Ministerio Público, logró librar la acusación por robo.

No obstante, las investigaciones en su contra continuaron. De acuerdo con autoridades capitalinas, Sergio “N” estaría relacionado con otros hechos delictivos en la ciudad, entre ellos narcomenudeo, amenazas y presuntos tiroteos, lo que permitió integrar la carpeta que derivó en la nueva orden de aprehensión.

La Fiscalía capitalina precisó que la acusación vigente corresponde al delito de extorsión, el cual se suma a los antecedentes que ya figuraban en su contra.