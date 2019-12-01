Nueva amenaza de artefacto explosivo en la Ciudad de México; ahora en Ciudad Judicial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 12:22:25

Ciudad de México, 26 de febrero del 2026.- Una amenaza de bomba provocó la evacuación de las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicadas en la zona centro de la Ciudad de México, la mañana de este jueves, luego de que se recibiera una llamada anónima que alertó sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo.

La advertencia activó de inmediato los protocolos de emergencia, lo que obligó a la suspensión de audiencias y actividades administrativas.

Cientos de trabajadores, abogados y ciudadanos que se encontraban en el inmueble fueron desalojados de manera ordenada hacia zonas de seguridad y plazas aledañas.

Elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegaron un operativo de revisión con apoyo de binomios caninos especializados en la detección de explosivos, mientras que la policía capitalina restringió la circulación en calles cercanas para facilitar las labores de inspección y el tránsito de unidades de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si fue localizado algún artefacto, y las revisiones continúan en el lugar.