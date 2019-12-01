Nueva amenaza de artefacto explosivo en la Ciudad de México; ahora en Ciudad Judicial

Nueva amenaza de artefacto explosivo en la Ciudad de México; ahora en Ciudad Judicial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 12:22:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 26 de febrero del 2026.- Una amenaza de bomba provocó la evacuación de las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicadas en la zona centro de la Ciudad de México, la mañana de este jueves, luego de que se recibiera una llamada anónima que alertó sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo.

La advertencia activó de inmediato los protocolos de emergencia, lo que obligó a la suspensión de audiencias y actividades administrativas.

Cientos de trabajadores, abogados y ciudadanos que se encontraban en el inmueble fueron desalojados de manera ordenada hacia zonas de seguridad y plazas aledañas.

Elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegaron un operativo de revisión con apoyo de binomios caninos especializados en la detección de explosivos, mientras que la policía capitalina restringió la circulación en calles cercanas para facilitar las labores de inspección y el tránsito de unidades de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si fue localizado algún artefacto, y las revisiones continúan en el lugar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendio arrasa con más de 100 puestos en mercado de abastos de Ixtapaluca
La  FGE retira siete “cámaras parásitas” instaladas ilegalmente y presuntamente utilizadas para conductas delictivas, en Apatzingán, Michoacán 
Creyó quedar libre pero lo esperaban afuera del Reclusorio: ejecutan nueva orden contra “El CariGuante”
Imparte el CJIM taller con perspectiva de género ante personal del C3 Michoacán
Más información de la categoria
Creyó quedar libre pero lo esperaban afuera del Reclusorio: ejecutan nueva orden contra “El CariGuante”
Nueva amenaza de artefacto explosivo en la Ciudad de México; ahora en Ciudad Judicial
Fuerte operativo militar sitea Ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; gobierno pide evitar la zona
Revelan "narconómina" millonaria del "Mencho" y su grupo delincuencial en Jalisco: ingresos en pesos y dólares
Comentarios