Cae dúo armado en Michoacán: Detienen en operativo a dos sujetos en posesión ilegal de rifle
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 16:27:14
Morelia, Mich., a 17 de febrero de 2026. — La Fiscalía General de la República asestó un nuevo golpe contra la portación ilegal de armas. Dos hombres fueron detenidos y vinculados a proceso tras ser sorprendidos con un rifle y municiones durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Buenavista.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Pueblo Viejo, donde elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Civil detectaron un vehículo sospechoso. Al marcar el alto, los uniformados encontraron a Leonardo “N” y Jerónimo “N” en posesión de un rifle con cargador y cartuchos útiles, sin contar con la licencia correspondiente.

La investigación, encabezada por la Fiscalía Especializada de Control Regional en Michoacán, se activó tras un Informe Policial Homologado (IPH). Con los datos de prueba reunidos, un juez de Control ordenó la vinculación a proceso por la presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Aunque el caso ya avanza en tribunales, la autoridad recordó que ambos imputados se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria firme. Mientras tanto, la Fiscalía Federal en Michoacán reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar de forma anónima a través del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana.

