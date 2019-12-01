Cae camión en un socavón de 10 metros de profundidad en CDMX

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2025.- Un camión que transportaba material, quedó atrapado al caer en un socavón de al menos 10 metros de profundidad, en el carril lateral del Periférico Oriente Canal de Garay y calle Aerolito, de la colonia Casablanca, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Según el testimonio del conductor de la unida, indicó que al circular por la zona, solamente vio que se trataba de un bache, por lo que no pensó que se quedaría atorado por más de cinco horas, debido a que al pasar por el lugar, el hoyo terminó por hacerse más grande.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa y del gobierno capitalino, y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes estuvieron realizando labores para retirar el piso de cerámica que transportaba el camión y después sacaron la unidad con apoyo de una grúa y una retroexcavadora.

De acuerdo a datos preliminares de personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, el socavón podría tener 10 metros de profundidad, 10 de ancho y 12 de largo.

La alcaldía Iztapalapa dio a conocer que, debido a la apertura del socavón, en Periférico y Canal de Garay en dirección sur, está cerrada la circulación vehicular con dirección a Tláhuac.



