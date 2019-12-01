Cae camión en un socavón de 10 metros de profundidad en CDMX

Cae camión en un socavón de 10 metros de profundidad en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 22:07:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2025.- Un camión que transportaba material, quedó atrapado al caer en un socavón de al menos 10 metros de profundidad, en el carril lateral del Periférico Oriente Canal de Garay y calle Aerolito, de la colonia Casablanca, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Según el testimonio del conductor de la unida, indicó que al circular por la zona, solamente vio que se trataba de un bache, por lo que no pensó que se quedaría atorado por más de cinco horas, debido a que al pasar por el lugar, el hoyo terminó por hacerse más grande.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa y del gobierno capitalino, y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes estuvieron realizando labores para retirar el piso de cerámica que transportaba el camión y después sacaron la unidad con apoyo de una grúa y una retroexcavadora.

De acuerdo a datos preliminares de personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, el socavón podría tener 10 metros de profundidad, 10 de ancho y 12 de largo.

La alcaldía Iztapalapa dio a conocer que, debido a la apertura del socavón, en Periférico y Canal de Garay en dirección sur, está cerrada la circulación vehicular con dirección a Tláhuac.

 


 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescatan a dos adolescentes víctimas de trata en Quintana Roo; su compañera de escuela las reclutaba
Cae camión en un socavón de 10 metros de profundidad en CDMX
Ultiman a tiros a un joven dentro de su vivienda en Zamora, Michoacán 
Clausuran recicladora de PET en Morelia, Michoacán por carecer de permisos ambientales
Más información de la categoria
Incursiona Jalisco en la venta de bebés no nacidos: Embarazadas son asesinadas en la frontera y sus hijos vendidos en EEUU, denuncia periodista
Declara tribunal de EU que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son ilegales
Esmeralda FG: La tiktokera de Michoacán que presumía lujos y corridos y acabó asesinada con su esposo e hijos en Jalisco
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Comentarios