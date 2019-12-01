Aumenta a dos el número de fallecidos tras accidente en la autopista Siglo XXI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 16:40:15

La Huacana, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- A dos aumento el número de víctimas mortales tras el accidente registrado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) en esta demarcación.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, a la altura del kilómetro 193+050, de la referida autopista, se registro un choque automovilístico, entre un tráiler y in vehículo.

En el lugar del percance una persona perdió la vida mientras que otra más fue llevada a un nosocomio, en donde horas más tarde feneció.

Con ello son dos personas las que perdieron la vida tras el lamentable percance vial.