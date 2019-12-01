Buenavista se queda sin policía municipal, confirma FGE; Guardia Civil asume seguridad del territorio

Buenavista se queda sin policía municipal, confirma FGE; Guardia Civil asume seguridad del territorio
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 11:08:10
Morelia, Michoacán, a 08 de octubre del 2025.- El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el municipio de Buenavista se quedó sin elementos de la Policía Municipal, luego de diversos ataques a sus uniformados en lo que va del año.

En conferencia de prensa, el Fiscal de Michoacán declaró que fue el General de la 43ª Zona Militar quien le informó que el pasado lunes los policías de Buenavista ya no se encontraban en el municipio. Serían 67 los elementos que tenían registrados en la demarcación.

Explicó, en el reciente ataque en que también se vio involucrada la Presidenta Municipal, Irma Moreno Mendoza, el hecho estaba dirigido a los elementos municipales.

Torres Piña detalló, en dicho tanque se tomó la determinación de detener a los seis policías municipales implicados, posteriormente se descubrió que no están en el sistema del Secretariado Ejecutivo, además de que se encontraban en portación de armas de uso exclusivo del Ejército, mismas que tampoco estaban registradas.

Por ello, dijo, se trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para seguir con la investigación y así conocer los alcances de la policía municipal.

Por su parte, Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública en el estado, puntualizó que se enviaron a 18 elementos de la Guardia Civil para hacer labores de seguridad en Buenavista, además de que se ha solicitado el apoyo de las corporaciones federales para mantener presencia en el municipio.

