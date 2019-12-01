Aparatoso accidente en Paseo de la República de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 09:46:03

Querétaro, Querétaro, 18 de noviembre del 2025.- Durante la mañana de este martes, un auto quedó destrozado, luego de salirse del camino y chocar contra unas jacarandas en el camellón divisor, en Paseo de la República de Querétaro.

El vehículo circulaba con dirección a Santa Rosa Jáuregui, sobre carriles centrales, sin embargo, al llegar a la altura del parque industrial Jurica, el conductor y único ocupante perdió el control.

Tras perder el control de su auto, se fue al camellón divisor, se impactó contra unas jacarandas, en donde finalmente el auto quedó destrozado, afortunadamente y a pesar de lo aparatoso su conductor resultó ileso.