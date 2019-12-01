Bomberos de Zitácuaro, Michoacán auxilian a persona herida por bala

Bomberos de Zitácuaro, Michoacán auxilian a persona herida por bala
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 18:31:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 30 de agosto de 2025.- Elementos del cuerpo de Bomberos Municipales auxiliaron y trasladaron a un hospital a un hombre que estaba lesionado por proyectil de arma de fuego.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia de esta demarcación fueron alertados de que una persona había sido atacado a balazos en la localidad de Puerto Azul.

Al sitio se trasladaron socorristas quienes interceptaron a un vehículo Volkswagen Golf en donde era trasladada la víctima.

Acto seguido los paramédicos estabilizaron al hombre que presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en un costado, para enseguida trasladarlo al Hospital Regional.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan solo daños materiales en al menos dos viviendas, luego de una explosión por acumulación de gas en Cortazar, Guanajuato
SEGOB asegura permanencia de las BOI en Apatzingán 
EEUU arrincona a la familia Ibarra y exhibe a proveedores del gobierno de Puerto Vallarta como lavadores para el crimen en Jalisco: Avanzaron hermanos en los negocios y hasta buscaron Alcaldía con Morena
Bomberos de Zitácuaro, Michoacán auxilian a persona herida por bala
Más información de la categoria
EEUU arrincona a la familia Ibarra y exhibe a proveedores del gobierno de Puerto Vallarta como lavadores para el crimen en Jalisco: Avanzaron hermanos en los negocios y hasta buscaron Alcaldía con Morena
Violencia en Guanajuato; Se registraron nueve asesinatos en un solo día en el municipio
Madres buscadoras marchan en Pátzcuaro por sus desaparecidos
Putin viaja China ante presiones de EEUU; buscaría apoyo militar y económico
Comentarios