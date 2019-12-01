Bomberos de Zitácuaro, Michoacán auxilian a persona herida por bala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 18:31:46

Zitácuaro, Michoacán, a 30 de agosto de 2025.- Elementos del cuerpo de Bomberos Municipales auxiliaron y trasladaron a un hospital a un hombre que estaba lesionado por proyectil de arma de fuego.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia de esta demarcación fueron alertados de que una persona había sido atacado a balazos en la localidad de Puerto Azul.

Al sitio se trasladaron socorristas quienes interceptaron a un vehículo Volkswagen Golf en donde era trasladada la víctima.

Acto seguido los paramédicos estabilizaron al hombre que presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en un costado, para enseguida trasladarlo al Hospital Regional.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.