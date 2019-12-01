Bloqueo en la carretera Uruapan - Los Reyes, Michoacán: comuneros cierran la carretera por detención del jefe de tenencia de San Lorenzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 08:47:06

Uruapan, Mich., a 9 de octubre de 2025.- La carretera Uruapan–Los Reyes amaneció este jueves bajo bloqueo total a la altura de la comunidad de San Lorenzo, donde decenas de comuneros prendieron fogatas y atravesaron vehículos en protesta por la detención de su jefe de tenencia, ocurrida la noche anterior.

De acuerdo con fuentes policiales, el operativo se llevó a cabo el miércoles por la noche sobre la avenida Chiapas, en Uruapan, cuando agentes de la Fiscalía del Estado detuvieron al líder comunal por presunta portación de un arma de fuego. El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en este municipio.

La aprehensión desató de inmediato la inconformidad de los pobladores, quienes aseguran que se trata de una detención arbitraria. Desde primeras horas del jueves, los comuneros bloquearon la carretera que conecta Uruapan con Los Reyes, afectando el tránsito vehicular y generando largas filas de automovilistas varados.

Los manifestantes exigen la liberación inmediata del jefe de tenencia y advierten que mantendrán el cierre hasta obtener una respuesta favorable de las autoridades.

Mientras tanto, corporaciones de seguridad mantienen presencia en la zona para evitar que la protesta escale, aunque hasta el momento no se han reportado enfrentamientos. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y utilizar rutas alternas.