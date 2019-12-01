Blindaje Morelia: en posesión de arma de fuego detienen a presunto generador de violencia

Morelia, Michoacán, 15 de octubre del 2025.- Como resultado de las acciones comprendidas dentro del operativo Blindaje Morelia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a un presunto integrante de una célula delictiva y generador de violencia del oriente de la capital michoacana en posesión de un arma de fuego.

Sobre el particular se informó que la captura tuvo lugar en el fraccionamiento Villas del Oriente, donde los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano decomisaron al ahora indiciado un arma de fuego calibre .9 milímetros con nueve cartuchos útiles.

Además, trabajos de investigación e inteligencia relacionan al implicado como un presunto generador de violencia en esa zona del municipio, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente. 

Mediante el operativo Blindaje Morelia, la SSP y autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan día y noche para garantizar tu tranquilidad.

