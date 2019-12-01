Blindaje Morelia: Detienen a presunto líder de célula delictiva dedicada al robo de tiendas OXXO

Blindaje Morelia: Detienen a presunto líder de célula delictiva dedicada al robo de tiendas OXXO
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 07:45:53
Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- Como resultado de las acciones operativas derivadas del operativo Blindaje Morelia, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a un hombre, señalado como presunto líder de una organización delincuencial que opera en la capital michoacana, responsable de delitos como asalto y robo a mano armada con violencia, el cual, tiene orden de aprehensión vigente por encubrimiento por receptación.

Sobre el particular se informó que el hombre fue detenido en la colonia Ilustres Novohispanos por los elementos de la Guardia Civil, quienes le localizaron entre sus pertenencias un envoltorio de sustancia granulada con las características propias de metanfetamina.

Acto seguido y tras verificar sus antecedentes, se constató que el ahora detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por el mencionado delito. Además es señalado de ser líder de una organización delictiva, dedicada al robo de tiendas Oxxo en Morelia, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para las diligencias establecidas.

La SSP refuerza sus labores policiales en zonas consideradas focos rojos, así como sitios de mayor afluencia y sus alrededores.

