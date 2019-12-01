Blindaje Apatzingán: se mantiene reforzado el esquema Operación Apatzingán: SSP

Blindaje Apatzingán: se mantiene reforzado el esquema Operación Apatzingán: SSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 08:51:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, 31 de octubre del 2025.- Con la finalidad de combatir los delitos de alto impacto, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), robustecen las tareas operativas pertenecientes al esquema preventivo Operación Apatzingán. 

Sobre el particular se informó que en el municipio y sus localidades, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGE, incrementan sus movilizaciones terrestres a fin de disuadir la comisión de actividades ilícitas, en labores instruidas por el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y por el subsecretario de Operación Policial José Ortega Silva.

Como parte de este despliegue integral de seguridad, se suma la vigilancia aérea con drones, así como con las cámaras de videovigilancia y arcos carreteros del C5 Michoacán.

Con estas acciones la SSP y la coordinación interinstitucional con autoridades de los tres niveles de gobierno, trabajan de la mano para combatir el crimen y garantizar el orden público.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operación Frontera Norte ha dejado más de 8 mil detenidos desde febrero
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Autoridades federales reportan detenciones, aseguramientos y acciones contra el crimen en siete estados
Juezas y jueces de Michoacán dictan resoluciones que garantizan la protección a víctimas en situación de vulnerabilidad
Más información de la categoria
Caos en Día de Muertos: casi 4 mil vehículos varados por tomas de casetas en Michoacán
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Deuda pública de México sube al 49.9% del PIB en primeros 9 meses de 2025
La contienda en Morena se cierra entre Fabiola Alanís y Morón, revela encuesta de Algoritmo
Comentarios