Blindaje Apatzingán: se mantiene reforzado el esquema Operación Apatzingán: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 08:51:47

Apatzingán, Michoacán, 31 de octubre del 2025.- Con la finalidad de combatir los delitos de alto impacto, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), robustecen las tareas operativas pertenecientes al esquema preventivo Operación Apatzingán.

Sobre el particular se informó que en el municipio y sus localidades, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGE, incrementan sus movilizaciones terrestres a fin de disuadir la comisión de actividades ilícitas, en labores instruidas por el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y por el subsecretario de Operación Policial José Ortega Silva.

Como parte de este despliegue integral de seguridad, se suma la vigilancia aérea con drones, así como con las cámaras de videovigilancia y arcos carreteros del C5 Michoacán.

Con estas acciones la SSP y la coordinación interinstitucional con autoridades de los tres niveles de gobierno, trabajan de la mano para combatir el crimen y garantizar el orden público.