Balean domicilio en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 09:56:15
Zamora, Michoacán, 5 de febrero del 2026.- La mañana de este jueves sujetos desconocidos que portaban armas largas y cortas dispararon contra un domicilio del Infonavit Palo Alto, al momento no se reportan víctimas.

De acuerdo a la información obtenida por este medio de comunicación se informó que al rededor de las 06:10 horas, algunos vecinos del citado Asentamiento Humano reportaron fuertes detonaciones de arma de fuego.

Al paso de los minutos llegaron elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal quienes tras recorrer el lugar, sobre el Andador Bugambilias ubicaron el inmueble marcado con el número 320 con varios impactos en la fachada por lo que acordonaron la zona.

El hecho de fue reportado a la Fiscalía General del Estado por lo que enseguida llegaron Peritos Especializados y Agentes Ministeriales quienes procesaron la escena donde embalaron varios casquillos percutidos de arma larga conocida como "cuerno de chivo" y otras más de arma corta.

Hasta el momento se ignora el movil, por lo que las autoridades se encargarán de realizar las investigaciones correspondientes.

