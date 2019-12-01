Balean a un individuo en la Jesús Romero Flores de Morelia, Michoacán

Balean a un individuo en la Jesús Romero Flores de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 11:00:35
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Morelia, Michoacán, a 15 de abril 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo que fue atacado a balazos en la colonia Jesús Romero Flores de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que sobre la calle Profesor Jesús del Toro, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Alejandro P., de 32 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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