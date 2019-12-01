Balean a un individuo en la colonia Independencia, en Morelia, Michoacán

Balean a un individuo en la colonia Independencia, en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 09:42:47
Morelia, Michoacán, a 31 de octubre 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un nosocomio resultó un individuo el cual fue atacado a balazos en la colonia Independencia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Plan de los Olivos,  habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Josué A., de 23 años el cual presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

