Balean a un individuo en Altozano de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 13:59:55
Morelia, Michoacán, 4 de enero del 2025.- Con una lesión de arma de fuego en la cabeza, resultó un hombre el cual fue atacado a tiros cuando viajaba en su camioneta en la zona de Altozano en esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un nosocomio de la referida zona al sur de esta ciudad de Morelia, había ingresado un individuo con un balazo en la cabeza.

Al sitio acudió personal de la FGE quienes fueron informados de que Andrés “N”, de 30 años, circulaba a bordo de su camioneta en la zona de Altozano.

En un momento determinado, por causas desconocidas, el hombre fue atacado a balazos lo que le ocasionó una herida en la cabeza.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

