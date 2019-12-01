Balean a un hombre en fraccionamiento Camponubes de Morelia, Michoacán; resultó herido

Balean a un hombre en fraccionamiento Camponubes de Morelia, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 21:39:54
Morelia, Michoacán, a 31 de agosto de 2025.- Con una lesión de proyectil de arma de fuego, misma que ameritó su traslado a un hospital, resultó un hombre el cual fue atacado a balazos en el fraccionamiento Camponubes de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la avenida Paseo Camponubes, en el número 901, a un costado del edificio 10, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Daniel D., de 42 años, el cual presentaba un balazo en la cabeza, situación por la que fue llevado a un hospital para su atención médica.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

