Balean a mujer en una “cachimba” de Tarímbaro, Michoacán, resultó herida 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 16:09:29

Tarímbaro, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital resultó una mujer la cual fue atacada a balazos en una “cachimba” ubicada en la autopista Morelia-Salamanca en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio ubicado en las inmediaciones de la tenencia de Cuto del Porvenir, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que estaba lesionada.

Sobre el hecho criminal se supo que un solitario sujeto llegó hasta el sitio y atacó a balazos a la fémina para después huir a bordo de una motocicleta, hechos que ya son investigados.