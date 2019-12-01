Balean a mujer en la autopista Morelia-Pátzcuaro

Balean a mujer en la autopista Morelia-Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 09:58:25
Morelia, Michoacán, 22 de febrero del 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó una mujer la cual, por causas desconocidas, fue atacada a balazos en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que a la altura del kilómetro 29, de la referida vialidad, habían atacado a balazos a un automovilista.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos o de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron y trasladaron a un hospital a una mujer que estaba herida por proyectil de arma de fuego.

Entra tanto personal de la FGE se hizo cargo de las indagatorias que el caso amerita.

