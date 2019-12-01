Balean a joven mujer en Zamora, Michoacán, resultó herida

Zamora, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- Una jovencita fue hospitalizada de emergencias tras ser baleada por fuera de una carnicería en el Fraccionamiento Acanto II, los presuntos agresores huyeron a bordo de una motocicleta.

Alrededor de las 13:25 horas de este viernes, en el 911 fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en el Paseo de Los Olivos esquina con Delos.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública se movilizaron al lugar donde por fuera de la "Carnicería Hernández" encontraron rastros de sangre, por lo que delimitaron la zona.

Enseguida fueron notificados que a bordo de un automóvil una jovencita lesionada había sido llevada a recibir atención médica a un nosocomio privado.

Los uniformados se trasladaron al nosocomio y le brindaron custodia policial a Cristal Guadalupe V., B., de 17 años de edad, vecina del citado Asentamiento Humano.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar de la agresión donde embalaron algunos casquillos percutidos, después acudieron al nosocomio para ver las condiciones de la afectada e integrar la carpeta de investigación.

