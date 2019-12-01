Balean a joven en Zamora, Michoacán; resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 20:35:08

Zamora, Michoacán, a 9 de agosto de 2025.- Un joven resulto con varias lesiones en distintas partes del cuerpo al ser atacado a balazos en la colonia El Porvenir, los presuntos agresores huyeron a bordo de una motocicleta.

Lo anterior fue al filo de las 19:00 horas de este sábado, en la calle González Bocanegra casi esquina con Michoacán, área que fue acordonada por elementos de la Policía Municipal.

Unos paramédicos llegaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios al joven Francisco Alejandro V., M., de 21 años de edad, vecino del lugar, el cual fue trasladado a un nosocomio para su atención médica.

En la escena quedaron varios casquillos percutidos calibre. 380 mm, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado acudió para recolectados e iniciar la carpeta de investigación.