Balean a dos individuos en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 07:09:52

Zamora, Michoacán, a 26 de febrero 2026.- Un hombre y su hijo resultaron lesionados al ser atacados a balazos en la colonia El Vergel, de la ciudad de Zamora, Michoacán, de los presuntos agresores no hay pistas informaron autoridades policiales.

Fue aproximadamente a las 20:40 horas de este miércoles, cuando vecinos de la citada colonia reportaron al 911 que sobre la calle Piñas se habían escuchado detonaciones de arma de fuego.

Policías Municipales y Guardias Nacionales se movilizaron al lugar donde localizaron a los dos masculinos heridos, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Rescate se dieron cita y auxiliaron a Saúl R., R., de 47 años de edad, quien presentaba un rozon en la cadera y Guillermo L., R., de 27 años de edad, quien sufrió una herida en el pie izquierdo, por lo que fueron llevados a un nosocomio.

La zona fue delimitada y mas tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron lo conducente para iniciar la carpeta de investigación.