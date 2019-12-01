Recapturan a 4 presos fugados de penal de Puerto Vallarta; escaparon tras abatimiento de "El Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 08:18:38

Puerto Vallarta, Jalisco, a 26 de febrero 2026.- Personal de seguridad federal y estatal recapturó a cuatro de los presos que se fugaron del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta, Jalisco, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, el pasado 22 de febrero.

Lo anterior lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en un mensaje en sus redes sociales, en el cual detalló que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y autoridades de Jalisco encabezaron el operativo.

“Fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de febrero”, indicó el funcionario federal por medio de su cuenta oficial en X.

Asimismo, en su publicación, el secretario García Harfuch aseguró que continúa la investigación para recapturar a los 19 reos restantes que se fugaron del penal el día en que abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según un reporte del diario milenio, los fugitivos estaban acusados por delitos como narcotráfico, desaparición forzada, homicidio y secuestro.