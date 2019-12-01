Inicia onda de calor en al menos seis estados; se espera ambiente caluroso en gran parte del país

Ciudad de México, a 26 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que iniciará una onda de calor en al menos seis estados del país.
A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) explicó que una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en dichas regiones.
Los estados que resentirán más los efectos de la onda de calor son: Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).
Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.
Pronóstico de lluvias para el 26 de febrero de 2026:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y sur) y San Luis Potosí (este).
- De 35 a 40 °C: Baja California, Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- De 30 a 35 °C: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves:
- De -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste).
- De -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.