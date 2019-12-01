Inicia onda de calor en al menos seis estados; se espera ambiente caluroso en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 07:28:04

Ciudad de México, a 26 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que iniciará una onda de calor en al menos seis estados del país.

A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) explicó que una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en dichas regiones.

Los estados que resentirán más los efectos de la onda de calor son: Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de lluvias para el 26 de febrero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y sur) y San Luis Potosí (este).

: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y sur) y San Luis Potosí (este). De 35 a 40 °C : Baja California, Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

: Baja California, Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. De 30 a 35 °C: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves: