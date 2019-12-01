Balean a dos en Zamora, Michoacán; uno muere el otro resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 07:13:20

Zamora, Michoacán, a 8 de agosto 2025- La noche del jueves se registró una agresión armada en las inmediaciones de la colonia La Libertad donde un hombre perdió la vida y otro más resultó lesionado, autoridades de la FGE ya investigan.

Datos obtenidos por este medio de comunicación se conoció que aproximadamente a las 21:00 horas en los números de emergencias reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Francisco Morazán entre las calles Precursores de la Libertad y Junta de Caracas.

Policías Municipales llegaron al lugar donde encontraron a dos masculinos heridos, por lo que acordonaron y solicitaron una ambulancia, llegando paramédicos de Rescate, quienes confirmaron la muerte de un masculino de aproximadamente 30 a 35 años, el cual vestía sudadera color negro, pantalón mezclilla y tenis blancos con rojo.

Así mismo auxiliaron al herido Adrián P., A., de 27 años de edad, el cual fue canalizado a un nosocomio para su atención médica.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado llegaron a la escena y tras realizar las actuaciones correspondientes llevaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes y sea identificado.