Balean a adolescente en Zamora, Michoacán, resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 16:22:27

Zamora, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- Un adolescente quedó lesionado tras ser víctima de una agresión armada al interior de una tienda de abarrotes en el Fraccionamiento Altamira, los presuntos responsables se dieron a la fuga.

Fue al mediodía de este lunes, cuando en los números de emergencias reportaron una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la Avenida Paseo de Altamira.

Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional se movilizaron al sitio y dentro del negocio denominado "Abarrotes Altamira" encontraron al jovencito herido.

De inmediato acordonaron para evitar la contaminación de evidencias y solicitaron una ambulancia, enseguida llegaron paramédicos de Rescate quienes auxiliaron al lesionado.

Tratándose del joven Giovanni S., A., de 16 años de edad, vecino del citado Asentamiento Humano y/o del municipio de Jacona quien fue canalizado a un nosocomio para su atención médica.

En el lugar quedaron algunos casquillos percutidos calibre 45 mm, por lo que acudió personal de la Fiscalía General del Estado para recolectarlos e iniciar la carpeta de investigación.