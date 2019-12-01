Autos deportivos protagonizan carambola en calles de Tijuana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 12:18:20

Tijuana, Baja California, a 13 de julio 2026.- Al menos ochos automóviles deportivos protagonizaron un choque en las calles de la ciudad de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente vial se desarrolló en el túnel del Viaducto Elevado, en dirección a Playas de Tijuana.

Además, se mencionó de manera extraoficial que las unidades involucradas pertenecen a miembros de diversos clubes de fanáticos de autos deportivos, quienes se dirigían a Playas de Rosarito.

Según imágenes de cámaras de seguridad, el conductor de un Dodge Challenger habría impactado por detrás a los vehículos que viajaban delante de él.

Otras unidades que se vieron involucradas en el accidente fueron un Nissan 350Z, un Chevrolet Camaro, un Honda Accord y un Dodge Charger.

Se informó que paramédicos trasladaron a uno de los conductores a un hospital, mientras que el resto de heridos requirió solamente valoración en el lugar.