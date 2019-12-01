Autoridades se movilizan ante el hallazgo de un cuerpo en Jacona, Michoacán; se trataba de un maniquí

Autoridades se movilizan ante el hallazgo de un cuerpo en Jacona, Michoacán; se trataba de un maniquí
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:29:43
Jacona, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- Vecinos del fraccionamiento La Peñita de San Pablo, localizaron un bulto que parecía un cuerpo humano, el cual se encontraba en bolsas de plástico y tirado en un terreno baldío, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Jacona, Guardia Nacional, así como del Ejército Mexicano, quienes tras revisar, indicaron que al parecer sí pertenecía a un cadáver abandonado.

Por ello, se pidió la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, y después de asegurar la zona, procedieron a abrir el bulto, dándose cuenta que se trataba de un maniquí de color gris.

Los agentes, al ver que era una broma, desactivaron el operativo y se retiraron del lugar.

 

 

