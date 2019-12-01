Autoridades federales reportan detenciones, aseguramientos y acciones contra el crimen en siete estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 10:00:42

Ciudad de México, 31 de octubre del 2025.- El Gabinete de Seguridad dio a conocer los resultados de las acciones realizadas el 30 de octubre de 2025, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, con operativos coordinados entre fuerzas federales, estatales y municipales en distintas entidades del país.

En Baja California y Sonora, personal del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) incineró más de 1.4 toneladas de metanfetamina, 501 kilos de cocaína, 489 kilos de marihuana, 2.3 toneladas de sustancias psicotrópicas, además de 159 litros de metanfetamina líquida y 17 mil pastillas psicotrópicas.

En Chiapas, fuerzas federales y estatales detuvieron en Tuxtla Gutiérrez a tres personas, entre ellas un hombre señalado por extorsión, homicidio y venta de droga en el estado de Tabasco. En Guerrero, un menor fue detenido en Teloloapan con ocho armas de fuego, más de mil cartuchos y dos vehículos.

En Michoacán, un operativo conjunto en Jiquilpan permitió el aseguramiento de dos vehículos blindados, dos granadas de fragmentación, cargadores y 310 cartuchos. En Sinaloa, la Secretaría de Marina (Semar) rescató en altamar a 27 menores de edad y una mujer, además de asegurar armas, vehículos y equipo táctico en diversos puntos de Culiacán y El Dorado.

En Sonora, autoridades detuvieron en Nogales a un presunto integrante de una célula delictiva con orden de aprehensión por delincuencia organizada. En Rosario, fueron capturadas ocho personas y aseguradas armas largas, chalecos tácticos, artefactos explosivos improvisados y vehículos.

Por otra parte, en Tlaxcala, elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a dos personas en posesión de 11 kilos de metanfetamina, con un valor estimado de 2.9 millones de pesos.

En el combate al robo de hidrocarburos, en San Luis Potosí, agentes de la SSPC y GN detuvieron al conductor de un tractocamión que transportaba 64 mil litros de combustible sin acreditar su legal procedencia.