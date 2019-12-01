Autoridades detienen a 2 objetivos prioritarios y 13 personas más en operativos en 4 entidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:47:35

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2025.- Personal de seguridad federal capturó a a Isaí Gabriel “N” y a Ignacio “N”, señalados como objetivos prioritarios, así como a otras 13 personas, todas presuntamente integrantes de un grupo criminal vinculado con homicidios, narcomenudeo y tráfico de armas.

Lo anterior lo confirmó el Gabinete de Seguridad Federal a través de un comunicado en redes sociales, en el cual detalló que las detenciones se llevaron a cabo en cateos a varios inmuebles en diversos estados

La nota dio a conocer que las acciones operativas se distribuyeron de la siguiente manera: tres en Puebla, seis en Morelos, cinco en Estado de México y uno más en la Ciudad de México.

Como resultado de estos cateos fueron detenidos 15 integrantes de una organización criminal, de los cuales seis de ellos contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entre los que se encuentran Isaí Gabriel “N”, alias Carnal, e Ignacio “N”, alias Pelayo, identificados como los principales líderes, se asevera en el comunicado.

En las acciones se aseguraron diversas dosis de droga, siete armas de fuego, cartuchos, vehículos de alta gama, un vehículo racer, cinco motocicletas, dos cuatrimotos, 68 equipos telefónicos, equipo táctico, de radiocomunicaciones y cómputo, dinero en efectivo, así como 14 inmuebles, agregan las autoridades.