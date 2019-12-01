Familia de Manzo confía en las investigaciones del caso, afirma gobernador de Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:40:52
Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que hay confianza en las investigaciones de parte de la familia del ex presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 01 de noviembre en un evento público.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que la investigación ya está muy avanzada en cuanto al presunto autor intelectual y a los siete policías estatales que tenían actividades de escoltas, pues se presume que el crimen organizado podría haber penetrado este círculo de seguridad.

De la misma manera, dijo confiar en que los avances permitirán que se logre la vinculación a proceso de los detenidos.

Ramírez Bedolla enfatizó que su gobierno mantiene una estrecha confianza con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, y con Carlos Torres Piña, Fiscal del estado, lo que ha permitido lograr importantes avances en el caso.

Noventa Grados
