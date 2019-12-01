Autoridades aseguran en julio 60 armas de fuego, 11 explosivos y más de 12 mil cartuchos en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 08:02:51

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto 2025.- Como resultado de distintas acciones operativas llevadas a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en conjunto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en las 10 regiones de la entidad, se logró el aseguramiento de 60 armas de fuego, 12 mil 085 municiones y 11 artefactos explosivos.

Sobre el particular se informó que gracias a los operativos interinstitucionales desplegados de manera permanente en la entidad, los agentes de la Guardia Civil en conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías generales del Estado (FGE) y de la República (FGR) así como las Policías locales lograron los decomisos.

Con estos despliegues, autoridades estatales, federales y locales refuerzan su vigilancia con patrullajes terrestres, aéreos, así como la instalación de módulos de inspección, proximidad social y el trabajo coordinado con el C5 Michoacán para establecer videovigilancia permanente.

El decomiso de armamento y explosivos reduce la operación criminal en Michoacán, para disuadir los delitos que vulneren la paz, por ello la SSP no cesa en sus acciones interinstitucionales para garantizar el orden.