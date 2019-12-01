Auto protagoniza volcadura en la autopista México-Querétaro a la altura del municipio de Pedro Escobedo

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 09:51:00

Pedro Escobedo, Querétaro, a 5 de diciembre de 2025.- Esta mañana, servicios de emergencias y elementos policiales se movilizaron a la autopista federal 57 México-Querétaro, en donde se reportó la volcadura de un auto.

Fue en dirección a la capital queretana, a la altura del municipio de Pedro Escobedo, en donde el auto perdió el control, posteriormente volcó, quedando con los neumáticos arriba, con importantes daños materiales.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias de la demarcación, quienes brindaron los primeros auxilios a dos personas y posteriormente determinar si requerían traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente, que también generó carga vehicular en la zona.