Atentan contra la vida de alcaldesa de Ayotoxco, Guerrero; se dirigía a CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 07:27:48

Cuapiaxtla, Tlaxcala, a 4 de febrero 2026.- Alicia Guerrero, presidenta municipal de Ayotoxco, Guerrero, fue víctima de un ataque armado, cuando se dirigía a la Ciudad de México para asistir a una reunión en el Senado de la República.

De acuerdo con los primeros reportes, la edil resultó ilesa tras el atentado, el cual se registró cerca de la caseta de cobro de Cuapiaxtla, Tlaxcala.

Asimismo, se dio a conocer que el vehículo en el que se transportaba la presidenta municipal y su equipo recibió 10 impactos de bala y el conductor de la unidad recibió dos disparos.

Las autoridades del estado de Puebla fueron las primeras en arribar a lugar y asistieron a las víctimas.

En ese sentido, el secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que tras el ataque se desplegó un operativo en conjunto con la Guardia Nacional, al tratarse de una zona federal.

Igualmente, el funcionario estatal señaló que el incidente estuvo relacionado a un intento de asalto, ya que anteriormente se han registrado robos de vehículos en dicha vía.