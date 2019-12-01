Ataques en Valle de Santiago son resultado del trabajo de las autoridades: Secretario de Seguridad

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 14:16:21

Celaya, Guanajuato, a 22 de septiembre de 2025.- “Los ataques recientes en Valle de Santiago son consecuencia directa de los resultados que hemos obtenido en el combate a la delincuencia”, afirmó el Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, durante su visita a Celaya para la inauguración de un nuevo cuartel de la Guardia Nacional.

El funcionario señaló que, aunque los hechos de violencia generan preocupación, responden a la presión que mantienen las autoridades sobre los grupos criminales.

“Que estas acciones que han estado pasando en Valle de Santiago y algunos eventos desafortunados que se han registrado en el estado, pues es producto del trabajo que se ha estado haciendo”, declaró.

González Martínez destacó que uno de los principales logros de la actual administración estatal ha sido la disminución de homicidios en menos de un año de gestión.

“Lo importante es que a un año de este nuevo comienzo que encabeza la gobernadora Livia, los números avalan el trabajo. El principal indicador que había que disminuir era bajar los homicidios. Hoy en día Guanajuato es referente a nivel nacional e incluso internacional en esa materia”, enfatizó.

El titular de Seguridad y Paz recalcó que las estrategias incluyen despliegue operativo, inteligencia y coordinación con las fuerzas federales y estatales.

“Aquí lo que se trata es de seguir trabajando, de no retroceder, de fortalecer la comunicación y apostarle a la investigación ministerial. Los criminales siempre buscarán moverse a donde están cómodos, pero hoy en día en Guanajuato no se sienten cómodos”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que se reforzará la presencia en zonas de riesgo y que las investigaciones en torno a los homicidios en Valle de Santiago avanzan con resultados que se darán a conocer en su momento.