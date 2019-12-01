Ataque con drones sacude El Salitre de Estopila: explosivos dañan viviendas y dejan a joven gravemente herido en la Costa Sierra de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 17:16:11

Chinicuila, Mich., a 10 de enero de 2026.—

La espiral de violencia en la región costa-sierra de Michoacán volvió a recrudecer. Desde la mañana de este sábado 10 de enero, la comunidad de El Salitre de Estopila fue escenario de nuevos ataques con explosivos lanzados mediante drones.

De acuerdo con los reportes, varias viviendas resultaron dañadas tras la caída de los artefactos, lo que provocó pérdidas materiales entre familias que ya viven bajo un clima permanente de temor.

El hecho más grave ocurrió cuando un joven de aproximadamente 20 años, que se encontraba cosechando maíz en el sembradío de su familia, fue alcanzado por uno de los explosivos, resultando gravemente herido.

El ataque se suma a una larga cadena de hechos violentos que han golpeado a El Salitre de Estopila y comunidades cercanas en los últimos años, donde pobladores han denunciado incursiones armadas, asesinatos, uso de explosivos, drones y minas artesanales, así como el abandono institucional frente al avance de los grupos criminales.

Ante la gravedad de la situación, habitantes de la zona exigieron la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales, al advertir que la población civil permanece en total vulnerabilidad y que los ataques se producen incluso durante actividades cotidianas como el trabajo en el campo.

Mientras tanto, El Salitre de Estopila permanece en alerta. La comunidad, atrapada entre el fuego del crimen organizado y la ausencia de una respuesta contundente del Estado, vuelve a convertirse en símbolo del conflicto silencioso que desangra a la sierra-costa michoacana.