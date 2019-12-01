Ataque con artefacto lanzado desde un dron contra funcionaria en Santiago Maravatío deja sólo daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 07:25:39

Santiago Maravatío, Guanajuato, a 10 de diciembre 2025.- Un posible ataque con un artefacto explosivo presuntamente arrojado desde un dron contra el domicilio de una funcionaria pública dejó únicamente daños materiales la tarde del martes, informó la Secretaría de Seguridad y Paz. No se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información preliminar, la agresión habría tenido como objetivo a la Coordinadora Operativa de Seguridad Pública Municipal, quien se encontraba en el inmueble y resultó ilesa.

Las autoridades señalaron que, aunque el mecanismo utilizado aún no ha sido plenamente determinado, no se descarta que el artefacto haya sido lanzado mediante un dron. Los dictámenes periciales en curso serán los que confirmen o descarten esta hipótesis.

El Gobierno del Estado dio a conocer que mantiene una coordinación estrecha con autoridades federales, y que la Secretaría de la Defensa Nacional ya colabora en la atención del caso dentro de sus atribuciones.

En tanto, la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones correspondientes para establecer la forma en que ocurrieron los hechos y avanzar en la identificación de los responsables.