Ataque con arma blanca e incendio dejan 3 personas sin vida en Guadalajara; hay dos heridos de gravedad

Ataque con arma blanca e incendio dejan 3 personas sin vida en Guadalajara; hay dos heridos de gravedad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 11:17:38
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Guadalajara, Jalisco, a 20 de abril 2026.- Al menos tres personas perdieron la vida y dos más resultaron heridos de gravedad, tras un ataque con arma blanca y un incendio presuntamente intencional, que se registró en un centro de venta y consumo de estupefacientes ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se desarrollaron durante la madrugada del 20 de abril, en un inmueble en el cruce de 18 de Marzo y calle Café, en la colonia La Nogalera.

Según el medio Imagen TV, el saldo es de tres personas muertas y dos hombres lesionados en estado crítico.

Cabe señalar que la emergencia se activó inicialmente por el reporte de dos personas lesionadas con arma blanca. No obstante, cuando las autoridades arribaron al sitio mencionado encontraron el lugar en llamas y más heridos de los que fueron mencionados inicialmente.

Dos hombres de entre 30 y 50 años de edad presentaban múltiples heridas punzocortantes.

Los afectados mencionaron que fueron agredidos por varios sujetos al momento de ingresar a la vivienda.

Los mismos atacantes habrían iniciado el fuego y después escaparon, según se sostiene en los testimonios.

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