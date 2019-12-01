Ataque armado en una cantina de la colonia Emiliano Zapata deja un saldo de 8 personas fallecidas y varios heridos en Uriangato, Guanajuato

Ataque armado en una cantina de la colonia Emiliano Zapata deja un saldo de 8 personas fallecidas y varios heridos en Uriangato, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 23:43:27
Uriangato, Guanajuato, a 10 de agosto de 2025.- Un ataque armado en una cantina ubicado en la Colonia Emiliano Zapata dejó un saldo preliminar hasta el momento de ocho personas muertas y varias personas lesionadas.

Fue en la calle Campesinos, donde habrían fallecido al menos 8 personas dentro del inmueble donde repentinamente se escucharon múltiples disparos de arma de fuego poco antes de las 10:00 de la noche de este domingo.

Los primeros reportes mencionan que las personas convivian cuando repentinamente llegaron sujetos desconocidos a bordo de una camioneta en color blanco y desde afuera comenzaron a disparar en varias ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga dejando a varias víctimas heridas. 

Tras los hechos se pidió ayuda a través de la línea de emergencia 911 por lo que diversas corporación de urgencias médicas se concentraron en el lugar. 

Aunque hasta el momento no se ha informado de manera oficial, se presume que 8 de los heridos ya no contaban con signos vitales. 

Será Fiscalía del Estado quienes en base del procedimiento correspondiente descifrarán la mecánica de los hechos y confirmen el número de fallecidos.

Noventa Grados
