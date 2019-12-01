Ataque armado en Jacona, Michoacán deja tres personas heridas; agresores logran escapar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 10:55:47

Jacona, Michoacán, 19 de julio de 2026.- Un ataque armado registrado durante la noche del sábado en la zona Centro de Jacona dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas una mujer, informaron autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:05 horas, en las inmediaciones del Bar Las Limas, ubicado sobre la calle Aquiles Serdán, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y localizaron sobre la vía pública casquillos percutidos calibre 9 milímetros, así como manchas de sangre, por lo que procedieron a acordonar el área.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres lesionados llegaron inicialmente a una clínica a bordo de una camioneta; sin embargo, al no contar con personal médico para su atención, fueron trasladados a un hospital de Zamora.

Minutos después, una joven identificada como Paola G., de 24 años de edad, arribó con al menos tres lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil Municipal y canalizada para recibir atención médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, recolectó indicios e inició la carpeta de investigación para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.