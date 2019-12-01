Ataque armado en domicilio de La Herradura deja un muerto y un herido, en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 13:44:34

Celaya, Guanajuato, a 10 de enero.- Sujetos desconocidos irrumpieron en un domicilio de la colonia La Herradura, en Celaya, Guanajuato, para disparar contra los habitantes dejando uno sin vida y otro más lesionado.

El suceso ocurrió la mañana de este sábado en la vivienda ubicada en la calle Acelga, donde vecinos escucharon las detonaciones y reportaron a las autoridades luego de percatarse que luego de los estruendos dos personas estaban heridas dentro del inmueble.

Al lugar frente a un parque se concentraron elementos policiacos y socorristas quienes estos últimos al valorar a las víctimas confirmaron que ya no contaba uno con signos vitales y otro más fue llevado a un centro médico en estado grave.

El área fue delimitada con la cinta amarilla dando parte a la fiscalía general del estado a donde arribaron para procesar el área del suceso.

Las diligencias correspondientes determinarán mecánica e identidad de las personas que fueron sorprendidas cuando descansaban.