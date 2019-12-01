Ataque armado deja un hombre fallecido en la colonia Los Olivos de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 14:40:52

Celaya, Guanajuato, a 18 de septiembre de 2025.- Con un paquete de regalo encima y tirado entre la banqueta, finalizó la vida de un hombre tras ser atacado a balazos en la colonia Los Olivos.

Los hechos se registraron el mediodía de este jueves en la calle Almazara, casi esquina avenida Olivos Sur, donde se concentraron elementos municipales con socorristas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El personal encontró a una cuadra de distancia de la clínica del IMSS al masculino entre la banqueta boca arriba con un paquete amarillo encima, quien al ser valorado ya no contaba con signos vitales.

Se presume que la víctima iba caminando cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga por rumbo desconocido.

El procedimiento de investigación por parte de la Fiscalía del Estado determinará el móvil e identidad del fallecido.