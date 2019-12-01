Ataque armado deja tres personas sin vida cerca del Reclusorio Norte en la CDMX

Ciudad de México, a 14 de enero de 2026.- La noche de este miércoles se desplegó un amplio operativo de seguridad por parte de la policía capitalina en las inmediaciones del Reclusorio Norte, luego de que se reportara a tres hombres con heridas provocadas por arma de fuego.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Jaime Nunó y Lázaro Cárdenas, en la colonia Zona Escolar, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta abrieron fuego en repetidas ocasiones contra tres personas que se encontraban en la vía pública.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos de la zona solicitaron auxilio a las autoridades. Al arribar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localizaron a los tres hombres con impactos de bala, por lo que pidieron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al sitio, pero al valorar a las víctimas confirmaron que ninguna contaba con signos vitales. Entre los fallecidos se encontraba un menor de edad. Ante ello, el área fue acordonada y se resguardaron los indicios balísticos.

Las vialidades de Lázaro Cárdenas y Jaime Nunó permanecieron cerradas, mientras que los presuntos responsables lograron escapar con rumbo desconocido. Posteriormente, se notificó al Ministerio Público, quien ordenó la presencia de personal de la Policía de Investigación y de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las diligencias correspondientes.