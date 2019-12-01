Imparable la violencia en Uruapan, Michoacán: Balean negocio en el Bulevar Industrial, solo hubo daños materiales 

Imparable la violencia en Uruapan, Michoacán: Balean negocio en el Bulevar Industrial, solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 20:04:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- Imparable la ola de violencia en Uruapan, a pesar de la acciones implementadas por autoridades de los tres niveles de Gobierno, en esta oportunidad desconocidos balearon un negocio de materiales para la construcción, ubicado en el Bulevar Industrial, hecho que sólo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que fue esta tarde de miércoles que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido negocio se había registrado una balacera.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Nacional, quienes al arribar encontraron indicios de que el lugar había sido atacado a balazos.

Finalmente sólo se registraron daños materiales, en el sitio se recolectaron casquillos percutidos mismos que fueron embalados para su análisis.

Es de mencionar que en lo que va del año al menos son dos negocios los que han sido atacados a balazos, cinco personas han sido baleadas, resultando heridas, además de tres homicidios dolosos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Imparable la violencia en Uruapan, Michoacán: Balean negocio en el Bulevar Industrial, solo hubo daños materiales 
En accidente de motocicleta, fallecen dos jóvenes en Queréndaro, Michoacán 
Guardia Civil en Michoacán se verá fortalecida con nuevas patrullas: Antonio Cruz
Golpe quirúrgico al crimen en Acapulco, Guerrero: cae “El Profe”, operador clave de grupo delictivo
Más información de la categoria
Papa León XIV tiene intención de visitar México
Federación destinará más de 100 millones de pesos a acciones de Cultura del Plan Michoacán
Golpe quirúrgico al crimen en Acapulco, Guerrero: cae “El Profe”, operador clave de grupo delictivo
Señala Memo Valencia a Leonel Godoy de posible relación con la agresión armada contra su hermano
Comentarios