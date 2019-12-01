Imparable la violencia en Uruapan, Michoacán: Balean negocio en el Bulevar Industrial, solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 20:04:48

Uruapan, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- Imparable la ola de violencia en Uruapan, a pesar de la acciones implementadas por autoridades de los tres niveles de Gobierno, en esta oportunidad desconocidos balearon un negocio de materiales para la construcción, ubicado en el Bulevar Industrial, hecho que sólo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que fue esta tarde de miércoles que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido negocio se había registrado una balacera.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Nacional, quienes al arribar encontraron indicios de que el lugar había sido atacado a balazos.

Finalmente sólo se registraron daños materiales, en el sitio se recolectaron casquillos percutidos mismos que fueron embalados para su análisis.

Es de mencionar que en lo que va del año al menos son dos negocios los que han sido atacados a balazos, cinco personas han sido baleadas, resultando heridas, además de tres homicidios dolosos.