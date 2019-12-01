Papa León XIV tiene intención de visitar México

Ciudad de México, a 14 de enero de 2026.- La Arquidiócesis Primada de México informó este miércoles que el Papa León XIV expresó su intención de visitar el país con el propósito de poner su pontificado bajo la protección de la Virgen de Guadalupe.

El deseo del Sumo Pontífice fue manifestado durante un encuentro privado realizado en el Vaticano con el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, y el obispo auxiliar Francisco Javier Acero Pérez. Según el comunicado oficial, la reunión permitió reafirmar el interés de la Santa Sede por fortalecer los lazos espirituales con la Iglesia mexicana.

Durante la audiencia, el cardenal Aguiar Retes reiteró la invitación que previamente había extendido al Papa tras el cónclave. En respuesta, León XIV expresó su disposición y entusiasmo por realizar una visita a México en un futuro cercano, con la finalidad de encomendar su ministerio petrino a la Virgen del Tepeyac.

En el diálogo también se abordaron los preparativos de la peregrinación anual que organiza la Arquidiócesis Primada hacia la Basílica de Guadalupe, prevista para el sábado 17 de enero de 2026. Este acto de fe tendrá como principales intenciones la paz en el mundo y la unidad entre los pueblos.

Asimismo, se destacó la petición de orar por la seguridad en la Ciudad de México, iniciativa que recibió el respaldo del Papa y que forma parte del inicio del calendario anual de peregrinaciones al Tepeyac.

Finalmente, el Pontífice envió un mensaje de gratitud a sacerdotes, comunidades religiosas, agentes de pastoral y fieles laicos, a quienes exhortó a continuar promoviendo una Iglesia basada en la escucha, el discernimiento y la corresponsabilidad pastoral dentro de sus diócesis.