Ataque armado deja a dos personas muertas dentro de una vivienda en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 22:51:23

Celaya Guanajuato, a 6 de septiembre de 2025.- La colonia Independencia fue escenario de un ataque armado dentro de un domicilio dejando el saldo de dos personas sin vida.

Según versiones preliminares, las víctimas descansaban al interior de un domicilio ubicado en la calle Fresnillo entre Torreón y Saltillo cuando alrededor de las 9:00 de la noche de este sábado se escucharon disparos y gritos.

El suceso fue informado a través del sistema de emergencias 911, provocando movilización policíaca y socorristas, estos últimos intentaron salvarle la vida a las dos personas que presentaban las heridas de bala que les cortaron la vida

La cinta amarilla fue colocada por los elementos para preservar los indicios posibles casquillos percutidos fueron integrados al acta correspondiente en conjunto con la información recopilada por la Fiscalía del Estado

Una vez que concluyeron las diligencias pertinentes en la zona, los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los estudios de ley