Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 10:03:58
Zamora, Michoacán, 31 de octubre del 2025.- La mañana de este viernes sujetos desconocidos atacaron con disparos de arma de fuego y bombas molotov la base de los Radio Taxis Alfa, por fortuna solo se registraron daños materiales.

Fue aproximadamente a las 08:30 horas, cuando operadores del C5 Sitec fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en la colonia Nueva Aurora. 

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil se movilizaron a la Privada Boreal donde encontraron el inmueble con varios impactos, así como un Taxi con daños en los cristales.

De inmediato resguardaron la zona y solicitaron la intervención de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, arribando minutos más tarde personal Especializado quienes recabaron indicios y testimonios para iniciar la carpeta de investigación.

