Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 15:54:25
Apatzingán, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un taxista fue asesinado a balazos en calles de la colonia Independencia de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Lucio Blanco, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron un taxi y dentro de este el cuerpo sin vida de su chofer, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

