Asesinan a hombre de la tercera edad dentro de su domicilio en San Miguel Octopan, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 20:59:34

Celaya, Guanajuato, a 28 de agosto de 2025.- Un hombre de la tercera edad fue asesinado dentro de su domicilio en la comunidad de San Miguel Octopan con arma blanca.

El reporte al sistema de emergencias 911 sobre una persona lesionada alrededor de las 2:00 de la tarde de este jueves provocó movilización policíaca a la calle Hermanos Aldama

Al llegar los efectivos, fueron informados que un masculino se encontraba herido dentro de su vivienda por lo que pidieron el apoyo a paramedicos de urgencias médicas

Acto seguido, socorristas se presentaron en el lugar quienes al valorar a la persona confirmaron que ya no tenía vida, mis que se presume fue víctima de un asalto, cosas que no fue confirmada por las autoridades

Agentes de Investigación Criminal y Peritos adscritos a la Fiscalía del Estado decidirán la mecánica del crimen y la autopista de ley determinará las causas del fallecimiento