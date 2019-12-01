Aseguran y destruyen plantío de hierba verde en Buenavista, Michoacán 

Buenavista, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Autoridades de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (SEDENA), en conjunto con la Guardia Nacional (GN), localizaron, aseguraron y destruyeron un plantío con más de seis mil plantas de marihuana; en el mismo acto, se procedió a la incineración de aproximadamente 50 kilogramos de dicho enervante.

Sobre el particular se informó que dicha acción tuvo verificativo en la localidad de Ajuanato, donde personal de la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército Mexicano y la GN, ubicó el predio utilizado para el cultivo ilícito. En el sitio también fue detectado un campamento presuntamente empleado por integrantes de la delincuencia organizada, donde se localizaron diversas prendas tácticas.

El plantío y la hierba seca fueron destruidos mediante incineración en el lugar de los hechos, conforme a los protocolos establecidos y bajo los principios de legalidad.